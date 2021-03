« Liberté fondamentale de se déplacer »

Au cours des discussions en commission, tout en protestant de la volonté gouvernementale de « décarboner », le ministre délégué chargé des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, fondateur d’une compagnie aérienne et ancien pilote de ligne, a mis en avant la « liberté fondamentale de se déplacer » et la « cohésion des territoires », rapporte l’Agence France-Presse (AFP).

« Quand on regarde le seul critère de la durée du trajet par train, sur un total d’une centaine de lignes, on arrivera au mieux à la fin de cinq connexions aériennes existantes : Paris-Lyon, Paris-Nantes, Paris-Rennes, Paris-Bordeaux et Lyon-Marseille », explique Sarah Fayolle dans un entretien à Dossier Familial. « Et encore, poursuit-elle, plusieurs interventions de Jean-Baptiste Djebbari ont donné l’impression que la connexion Lyon-Marseille ne serait pas visée ». Le cabinet du ministre délégué chargé des Transports confirme à Dossier Familial que « cette ligne n’est pas concernée pour l’heure ».