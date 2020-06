C’est un label qui rassure les baigneurs ! Depuis 1985, le Pavillon bleu récompense les communes et ports de plaisance pour leurs efforts en faveur d’un tourisme respectueux de l’environnement et des touristes. Pour huit Français sur dix, c’est une garantie de propreté des plages et de qualité des eaux, selon un sondage BVA réalisé en 2016*.

Cette année, 507 sites sont labellisés : 401 plages situées dans 188 communes et 106 ports de plaisance. C’est mieux que l’an dernier où 395 plages et 107 ports de plaisance avaient pu hisser le drapeau Pavillon bleu. Le palmarès 2020 compte 12 nouvelles communes et 5 nouveaux ports de plaisance lauréats.

► La liste des 12 nouvelles communes :

la plage du centre nautique d' Evian-les-Bains (74)

(74) la plage du lac d' Aubusson d'Auvergne (63)

(63) la plage de Châlette à Châlette-sur-Loing (45)

(45) la plage du Ruppione à Pietrosella (2A),

la plage de Petit Fort Philippe à Gravelines (59),

la plage de Gouville-sur-Mer face au CD 268 (50),

le parc de Saint-Cyr à Beaumont-Saint-Cyr (86),

(86), la plage de Caïx à Luzech (46),

(46), la plage Sainte Marie à Blaye-les-Mines (81),

(81), la base de loisirs du lac à Aignan (32),

(32), la plage de la Gèmerie à Arnage (72),

(72), les plages Péguière, Veillat, Arène Grosse, Boulouris, Dramont, Camp Long, Agay, Pourousset, Baumette et Anthéor à Saint-Raphaël (83).

► La liste des 5 nouveaux ports de plaisance labellisés :

Bonifacio Marina (2A)

le port Ajaccio Tino Rossi (2A)

le port Ilon (78)

le port de plaisance de Rouen (76)

le port Crouton (06)

Fermer La carte des plages et ports labellisés Pavillon bleu en 2020. © Pavillon bleu

Pour savoir si la plage de vos vacances est labellisée, consultez le palmarès en détail ou téléchargez l’application Pavillon bleu sur l’Apple Store ou Google Play. Attention, en raison de l’épidémie de Covid-19, l’obtention du label Pavillon bleu ne garantit pas l’ouverture de la plage ou du port. Renseignez-vous directement auprès de la commune.

Les critères d’obtention du label Pavillon bleu

Pour obtenir le label, il faut répondre à une série de critères regroupés en 4 grandes familles : l’éducation et la sensibilisation du public à l’environnement, la gestion de l’eau, la gestion des déchets et l’environnement général.

Les plages doivent notamment être propres, présenter une eau de baignade de « qualité excellente » selon les critères des agences régionales de santé depuis 4 ans avec cinq contrôles par saison, disposer d’un point d’eau potable, de poubelles, d’une collecte sélective d’au moins trois types de déchets, et avoir mis en place des actions de sensibilisation à l’environnement.

Les ports doivent, eux, répondre à des critères concernant la prévention des pollutions et le traitement des déchets ainsi que le traitement des eaux usées de bateaux, des boues de dragage ou des liquides polluant les cales.

Bon à savoir : Le Pavillon Bleu exige de ses lauréats qu’au moins une plage labellisée par commune soit accessible aux personnes à mobilité réduite

Les limites du label

Si votre plage préférée ne fait pas partie du classement, pas d’inquiétude. En effet, le label Pavillon bleu ne recense pas tous les sites de baignade français mais uniquement les communes et ports de plaisance qui ont fait acte de candidature et qui ont répondu aux critères.

* Sondage BVA pour le Pavillon Bleu réalisé par Internet du 22 au 23 août 2016, auprès d’un échantillon de 1 099 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.