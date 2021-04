Matelas, oreillers, couettes, chaussettes, chaussons… Certains articles de literie ou d’habillement sont traités avec des produits dits « biocides » dans le but de les protéger contre des organismes nuisibles, tels que les moisissures, les bactéries ou certains insectes. Pour éviter les risques d’allergie ou d’irritation de la peau et les effets néfastes sur l’environnement, ces produits chimiques sont soumis aux dispositions d’un règlement européen. Afin de vérifier si ce dernier était bien respecté, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a participé en 2019 à une action conjointe européenne de contrôle. Sur les 129 produits examinés (81 % d’articles de literie et 16 % de vêtements), près d’un sur deux était susceptible de tromper le consommateur.