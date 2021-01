C’est officiel : l’installation de nouvelles chaudières au fioul et au charbon sera interdite à partir du 1er janvier 2022… à quelques exceptions près. Les ministres de la Transition écologique et du Logement, Barbara Pompili et Emmanuelle Wargon, ont annoncé, jeudi 14 janvier, la mise en consultation du décret avant sa publication au printemps. Décidée en Conseil de défense écologique le 27 juillet dernier suite à une proposition de la Convention citoyenne pour le climat, cette mesure s’inscrit plus largement dans la stratégie du gouvernement de sortir l’ensemble des bâtiments du chauffage au fioul d’ici 2028.

L’interdiction concernera les systèmes de chauffage utilisant à titre principal un combustible qui émet plus de 250 grammes de CO2 par kilowatt/heure. Seront donc visées non seulement les chaudières au fioul mais également celles fonctionnant au charbon. Elle entrera en vigueur dès le 1er juillet 2021 pour les logements neufs et à partir du 1er janvier 2022 pour ceux existants et concernera les bâtiments à usage d’habitation et ceux à usage professionnel. L’objectif du gouvernement est de parvenir à remplacer d’ici 2028 la quasi-totalité des chaudières par des modèles plus écologiques. « Le chauffage au fioul d’une maison moyenne de 100 mètres carrés pendant un an représente 50 000 km en voiture », selon les services d’Emmanuelle Wargon.