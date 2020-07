Les maires écologistes peuvent-ils s’opposer à l’installation de la 5G  ?

« La 5G mérite un vrai débat, il faut indiquer à nos concitoyens quels sont les dangers de la 5G, il y a des dangers de la 5G, et je pense qu’il faut mettre cette discussion sur la table pour que les Bordelaises et les Bordelais n’apprennent pas du jour au lendemain que leur territoire est couvert par la 5G », a plaidé l’élu. Pierre Hurmic et son équipe ont promis un moratoire sur l’expérimentation de la 5G dans la ville. L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep) a autorisé des entreprises à expérimenter la technologie dans différentes zones géographiques, dont Bordeaux.

Les compétences limitées des maires

Les ondes 5G sont-elles dangereuses ?

Interrogée par Dossier Familial sur l’élection de maires écologistes, la Fédération française des télécoms (FFT) souhaite un « débat démocratique » marqué par la « sérénité sur l’ensemble des sujets liés à la 5G ».

« Le besoin de pédagogie est grand et légitime, mais il doit se faire sur la base de faits scientifiques et fondés », fait savoir la FFT, qui regroupe notamment les opérateurs Orange, Bouygues Telecom ou SFR mais pas Free. Pour l’organisation, les critiques sur les dangers de la 5G sont fragiles. Le lobby des télécoms souligne que « des agences sanitaires internationales et nationales s’accordent pour affirmer l’innocuité des radiofréquences de la téléphonie en dessous des seuils autorisés » et que l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) « doit rendre ses conclusions prochainement ».

La FFT ne peut évoquer explicitement les maires écologistes : les opérateurs sont en relation étroite avec les élus locaux. « Plusieurs étapes d’autorisation et d’information sont mises en place pour les déploiements (autorisation d’urbanisme, dossier d’information au maire…) », rappelle la Fédération.