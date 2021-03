Les prospectus publicitaires non sollicités pourront être distribués seulement aux personnes autorisant leur réception par « une mention expresse et visible sur la boîte aux lettres ou le réceptacle du courrier ». Les mots « Oui Pub » permettront d’exprimer un tel accord, précise le gouvernement dans l’exposé des motifs du projet de loi.

Le test doit permettre d’« évaluer l’impact d’une telle mesure sur la production et le traitement des déchets papiers, ses conséquences sur l’emploi et sur le comportement des consommateurs et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre », justifie l’article 9 du projet de loi, « portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets », selon son intitulé officiel.