Alors que les TGV oranges ont disparu de la circulation depuis plusieurs décennies, préparez-vous à dire adieu aux rames bleues et blanches ! La SNCF et Alstom ont dévoilé ce mercredi matin la quatrième génération des trains à grande vitesse.

La cérémonie était organisée en grandes pompes sur le site de Belfort, dans le Doubs, du constructeur français, numéro 2 mondial du ferroviaire depuis l’acquisition de son concurrent canadien Bombardier.

Le TGV-M, dès 2024 sur nos rails

Au total, la SNCF a commandé une centaine de rames à Alstom qui seront livrées d’ici 2030. Les premiers « TGV du futur » seront mis sur les rails dès 2024, principalement sur la ligne Sud-Est (reliant Paris, Lyon et Marseille), la plus rentable pour l’entreprise publique de transports ferroviaires.

Selon le constructeur, ce TGV-M est moins cher de 20 % à l’achat que ses prédécesseurs et fera également baisser de 30 % la note en matière d’entretien et de maintenance. De quoi ravir la SNCF qui devra affronter une concurrence plus rude dans les années à venir avec l’ouverture à la concurrence.

Plus grands, plus confortables, plus économiques…

Avec leur desing futuriste, que certains comparent déjà au Shinkansen japonais, le TGV-M bénéficie d’une « architecture plus compacte, simplifiée et rationalisée », selon la SNCF.