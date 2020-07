Interdiction du chauffage sur l'espace public

Avec cette mesure, la ministre entend ainsi lutter contre ce qu'elle considère « une aberration écologique ». Elle s'appliquera non seulement aux bars et restaurants mais aussi à tout ce qui relève de l'espace public. « On ne peut pas climatiser la rue en plein été lorsqu’il fait 30 degrés et on ne peut pas non plus chauffer à plein régime des terrasses en plein hiver pour le simple plaisir de boire son café en terrasse en ayant chaud », a-t-elle déclaré.