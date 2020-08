Pratiques, les chargeurs sans fil se popularisent de plus en plus. Contrairement aux chargeurs classiques, il est inutile de brancher un câble sur le smartphone compatible pour le recharger : il suffit de le poser sur le socle de recharge. Mais ils présentent un gros désavantage : ils consomment une grande quantité d’énergie.

Il faut en effet beaucoup plus d’électricité pour fournir la même charge qu’en filaire en raison de la déperdition d’énergie sous forme de chaleur entre le socle et le téléphone. Selon le média spécialisé One Zero, une charge complète sur un dispositif sans fil consomme 47 % d’électricité de plus qu’avec un câble. Cela équivaut à laisser une ampoule LED allumée pendant quelques heures.