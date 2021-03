Le Premier ministre, Jean Castex, est susceptible d’évoquer ce sujet auprès des organisations syndicales et patronales lors du sommet social de lundi 15 mars. Matignon envisage le versement la création d’un dispositif inspiré de la prime Macron, au bénéfice des travailleurs dits de la « deuxième ligne », ont révélé jeudi Le Parisien et Les Echos .

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, dite prime Macron, a été mise en place fin 2018 pour apaiser la colère des « gilets jaunes ». Il s’agissait de la possibilité donnée aux employeurs privés de verser une somme non soumise à l’impôt sur le revenu et exonérée d’impôt sur le revenu aux salariés dont la rémunération était inférieure à l’équivalent de trois fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic). En 2019, le montant maximal pouvait atteindre 1 000 €. L’année suivante, le montant était plafonné à 1 000 € dans les entreprises dépourvues d’accord d’intéressement, à 2 000 € dans les autres entreprises.

Les règles de l’éventuel nouveau dispositif restent à déterminer. Des informations sur le sujet pourront être aux organisations syndicales et patronales lors de la conférence du dialogue social prévue ce lundi. Interrogé par Dossier Familial, Matignon n’a pas confirmé les informations publiées par Le Parisien et Les Echos.

Les termes de « deuxième ligne » employés par le président de la République

Tandis que les soignants se trouvaient à ses yeux en « première ligne », d’autres professionnels, comme les « chauffeurs routiers, livreurs, électriciens, manutentionnaires, caissiers et caissières, nos éboueurs, personnels de sécurité et de nettoyage », étaient présents eux « dans la deuxième ligne », avait indiqué le chef de l’Etat dans un discours aux accents martiaux.

Elisabeth Borne devait échanger ce vendredi avec les organisations syndicales et patronales sur ce thème, lors d’une réunion au cours de laquelle Christine Erhel, économiste, et Sophie Moreau-Follenfant, directrice générale adjointe en charge des ressources humaines au sein de la société RTE, chargées de la mission, devaient présenter leurs travaux sur les indicateurs de la qualité des métiers.

Des salariés présents « sur site pendant le premier confinement »

Leur « niveau de salaire est inférieur à la moyenne des salariés du privé ». Peu formés, ces travailleurs sont plus fréquemment à temps partiel et en intérim que les autres. En général, les risques de subir des accidents du travail et des maladies professionnelles sont plus élevés.