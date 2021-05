Le texte sur lequel la CMP a trouvé un compromis et que doivent voter les deux assemblées, prévoit en son article 7 bis A la création d’une nouvelle procédure en faveur du rebond des plus petites structures fragilisées par la crise économique résultant de la pandémie de Covid-19. La nouvelle procédure est temporaire : son déclenchement pourra intervenir pendant deux ans.

Un traitement rapide des difficultés

La procédure doit permettre un traitement rapide des difficultés des entreprises. « On sait que les dirigeants et dirigeantes d’entreprises peuvent avoir des réticences à traiter les difficultés de leur entreprise par la voie judiciaire, en raison d’une appréhension liée aux tribunaux de commerce et de la crainte d’être soumis à une procédure longue, parfois éprouvante, et qui peut en outre dans certains cas entraîner la cession forcée de l’entreprise », justifiait le gouvernement dans l’exposé des motifs de l’amendement.