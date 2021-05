A qui s’adresse cette aide ?

Pour rappel, cette aide s’adresse aux « permittents » – les salariés alternant contrats courts et périodes de chômage (indemnisé ou non) – « qui ont travaillé au moins 138 jours en CDD ou en intérim (soit plus de 60 % du temps de travail annuel), au cours de l’année 2019, mais qui n’ont pas pu travailler suffisamment en 2020 pour recharger leurs droits à l’allocation-chômage du fait de la crise ».