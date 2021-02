Au groupe de protection sociale complémentaire Agrica, la direction a supprimé en mars l’attribution de ces titres aux « salariés de ses sites en région, afin de respecter une équité avec ceux travaillant à Paris et dont la cantine était fermée », raconte le quotidien. La section de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) a obtenu le retour de cet avantage. Le groupe de télécommunications SFR a décidé de ne plus fournir de titres à ses salariés en télétravail, se fondant sur un accord collectif sur le télétravail, conclu le 22 janvier 2018, qui exclut de compenser les frais de repas,selon le journal. La CFDT a mené une action en justice en vue de contester la décision de la direction de SFR, poursuit Le Figaro. Le groupe a affirmé au journal qu’« à la suite des échanges avec les partenaires sociaux, les salariés en télétravail bénéficieront en 2021 d’une indemnisation au titre de leur repas pendant cette période de crise sanitaire ». Il évoque en outre le paiement d’une « indemnité d’un montant annuel de 100 €, afin de compenser les éventuelles dépenses supportées par le salarié ».

Le titre-restaurant, « un avantage consenti aux salariés »

Le titre « est un avantage consenti aux salariés qui ne résulte d’aucune obligation légale », rappelait le ministère. L’attribution est possible « si et seulement le repas du salarié est compris dans son horaire de travail journalier », selon le ministère, s’appuyant sur l’article R. 3262-7 du Code du travail.

Suivant le « principe général d’égalité de traitement entre salariés, les télétravailleurs bénéficient des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que ceux applicables aux salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l’entreprise », souligne le ministère.

Mais si l’attribution des titres relève d’un usage au sein de l’entreprise, l’employeur a la possibilité de dénoncer cet usage, en informant individuellement les salariés et le comité social et économique (CSE, ancien comité d’entreprise), s’il en existe au sein de l’entreprise. Un délai de prévenance, allant jusqu’à six mois, doit être respecté. Les conditions d’attribution des titres entre salariés travaillant dans les locaux et salariés en télétravail doivent être équivalentes.