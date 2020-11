Les salariés doivent pratiquer le télétravail intégral dans la mesure du « possible » pour limiter la propagation de l’épidémie de Covid-19. La volonté d’Emmanuel Macron, exprimée dans son discours du 28 octobre annonçant le confinement à partir du surlendemain et retranscrite dans le protocole sanitaire, n’est pas toujours respectée, comme le montre un sondage que le ministère du Travail a diffusé mardi 10 novembre à plusieurs médias, dont Dossier Familial.

D’après cette étude que le ministère a financée et fait réaliser par Harris Interactive, au cours de la semaine du 2 au 8 novembre, 52 % des actifs en emploi interrogés ont indiqué exercer sur leur lieu de travail à 100 %, 18 % ont déclaré pratiquer le télétravail intégral, 18 % ont dit alterner télétravail et travail en présence*. Mais c’était encore une « semaine de tâtonnements », commente-t-on au ministère du Travail.

« L’inspection du travail est très mobilisée »

Le télétravail figure parmi les « sujets sur lesquels l’inspection du travail est très mobilisée », souligne-t-on au ministère, tout en préférant donner aux agents une fonction pédagogique plutôt que punitive dans le respect du protocole sanitaire. Rue de Grenelle, on évoque le « rôle de conseil et d’accompagnement » de l’inspection du travail auprès des employeurs.

La ministre du Travail avait tenu vendredi dernier des propos montrant également une volonté de ne sanctionner qu’en dernier ressort les employeurs rechignant à la mise en œuvre du télétravail. « C’était important pendant cette semaine de sensibiliser », et ensuite « si jamais certaines entreprises n’ont pas compris, on sera dans notre rôle de conseiller, d’accompagner, mais aussi de contrôler et si ça ne va pas, de mettre en demeure et d’avoir des sanctions », avait averti Elisabeth Borne, citée par l’Agence France-Presse (AFP).