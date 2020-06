Stage ou contrat en alternance en entreprise annulé ou reporté… La crise sanitaire liée au Covid-19 a chamboulé la fin d’année de nombreux étudiants. Dans ce contexte, l’association JobIRL, un réseau social professionnel pour l’orientation des 14-25 ans, et Make.org Foundation, fonds de dotation accompagnant des actions d’intérêt général, ont mis en place, avec le soutien de Viva Technology, le rendez-vous annuel consacré à l’innovation, le groupe bancaire BNP Paribas et le groupe hôtelier Accor, l’opération « Mentor Express ».

L’objectif ? Offrir du réseau aux jeunes qui n’en ont pas afin de leur donner un coup de pouce pour relancer leurs projets professionnels ou de formation stoppés pendant le confinement. L’opération vise l’accompagnement de 1 000 étudiants d’ici le 25 juillet.

Relecture de CV et lettre de motivation, conseils pour passer un entretien

Pour en profiter, il suffit de vous inscrire sur JobIRL.com et de rejoindre le groupe « Opération Mentor Express ». Là, près de 200 professionnels de divers horizons (agriculture, artisanat, automobile, banque, commerce, hôtellerie, immobilier, ingénierie, ressources humaines, social, etc.) se sont déjà inscrits bénévolement en tant que « Mentors express » sur JobIRL. Un moteur de recherche vous permet de filtrer par secteur d’activité afin de trouver celui du domaine qui vous intéresse. Vous pouvez ensuite prendre contact avec lui et fixer un rendez-vous par téléphone ou visioconférence.

Il partagera ses expériences et conseils sur son métier ou son secteur d’activité et sera également disponible pour relire votre CV et lettre de motivation et vous aider à préparer un entretien pour trouver un stage ou un contrat en alternance ou candidater à une formation (licence, master, etc.).

A ce jour, 306 jeunes se sont déjà inscrits pour bénéficier d’un accompagnement.