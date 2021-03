Sommet social du 15 mars : ce qui est déjà décidé, ce qui reste à trancher

La Premier ministre, Jean Castex, doit réunir lundi 15 mars les organisations syndicales et patronales dans une conférence du dialogue social, portant notamment sur l’évolution de certains dispositifs conçus pour soutenir les entreprises face aux répercussions économiques et sociales de la crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19.

En prévision de cet événement, Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l’emploi et de l’insertion, a réuni ce mardi les partenaires sociaux lors d’une visioconférence, afin d’« échanger sur l’évolution des aides et sur la méthode de concertation » à suivre lors de « la sortie de crise », a fait savoir son cabinet dans un communiqué diffusé le même jour. La date de fin de la crise sanitaire est cependant encore inconnue.

Ce qui est déjà décidé

Les syndicats comme le patronat s’attendent à une baisse progressive de la prise en charge du coût de l’activité partielle par l’Etat et par l’Unédic, l’organisme chargé de gérer l’assurance-chômage. Elisabeth Borne a annoncé aux organisations représentant les salariés et les employeurs le lancement « la semaine prochaine » de « concertations sectorielles », destinées à « préparer la levée progressive des restrictions sanitaires » mais également à « adapter de manière pertinente le niveau de soutien aux entreprises dans la perspective de ces allègements ».

« Nous avons dit que les arbres ne montaient pas jusqu’au ciel, explique à Dossier Familial Eric Chevée, vice-président de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME), en charge des affaires sociales au sein de l’organisation patronale. Il faut que les dispositifs atterrissent et soient progressivement retirés, mais pas d’un seul coup. »

Selon Les Echos , la ministre du Travail va avoir des entretiens avec les dirigeants syndicaux et patronaux des secteurs les plus frappés par la crise, comme la restauration ou l’événementiel, afin de les encourager à conclure des accords d’activité partielle de longue durée (APLD), moins coûteux pour les finances publiques que l’activité partielle de droit commun.

Pour Eric Chevée, « il faut accompagner les TPE et PME pour leur permettre de recourir à l’activité partielle de longue durée ». « Certaines entreprises ne glissent pas de l’activité partielle vers l’APLD. Quels sont les blocages ? La question de la complexité est évidente, celle de la formation aussi. Et puis le volet opportunité doit aussi être examiné : les entreprises n’ont pas forcément intérêt à basculer vers l’APLD. »

Ce qui reste à trancher

La CPME plaide pour « maintenir le plus longtemps possible » ces aides. Pour le vice-président de l’organisation patronale, « les aides doivent être maintenues à leur niveau actuel pendant 6 mois, au moins jusqu’à la rentrée, puis être rendues dégressives ». Eric Chevée reconnaît le coût d’une prolongation.

Elisabeth Borne a présenté mardi aux organisations syndicales et patronales des données sur « le recours aux primes par les employeurs », faisant état de « 340 000 demandes d’aide à l’embauche et 495 000 demandes de prime à l’alternance », selon son cabinet. Elle a précisé que 210 000 aides à l’embauche ont déjà été versées, les demandes concernant pour la plupart des TPE et des contrats à durée indéterminée (CDI), rapporte Eric Chevée, qui réclamait l’instauration de cette mesure.