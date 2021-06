Les fonctionnaires de catégorie A gagnent en moyenne 3 005 € nets par mois

Dans le détail, le salaire diffère selon la catégorie (A, B ou C) et le statut de l’agent (fonctionnaire ou contractuel). Ainsi, les fonctionnaires de catégorie A (inspecteur des impôts, commissaire de police, professeur des écoles, attaché d’administration, etc.), qui représentent les deux tiers des fonctionnaires de la fonction publique de l’Etat, ont un salaire net moyen de 3 005 € par mois. Les fonctionnaires de catégorie B (contrôleur des douanes, gardien de la paix, etc.) touchent, eux, 2 517 € nets en moyenne par mois et ceux de catégorie C (surveillants pénitentiaires, magasiniers, etc.) 2 018 € nets par mois. Quant aux non-fonctionnaires (contractuels, enseignants des établissements privés sous contrat, ouvriers d’Etat et bénéficiaires de contrats aidés), qui représentant un quart des effectifs, ils gagnent en moyenne 2 111 € nets par mois.