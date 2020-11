Les personnes qui doivent bénéficier de la mesure alternaient périodes de travail et chômage, mais n’ont pas pu recharger leurs droits à une indemnisation en 2020. Car en raison de la pandémie de Covid-19, l’activité a chuté dans de nombreux domaines de l’économie. « Ces travailleurs précaires sont souvent employés dans des secteurs mis entre parenthèses pendant la crise sanitaire, comme l’événementiel et l’hôtellerie-restauration, mais pas seulement », poursuit-on de même source. Dans certains cas, remarque-t-on rue de Grenelle, ces personnes disposent d’« une expertise particulière et avaient un haut niveau de revenus », salaires et allocations d’aide au retour à l’emploi (ARE) cumulés, jusqu’à la crise.