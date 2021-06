Saisonnier, extra ou intérimaire au chômage : la prime de 900 € reconduite

Cette prime avait été créée pour trois mois par un précédent décret du 30 décembre 2020, puis reconduite pour cette même durée par un autre texte du 26 mai. Pour le gouvernement, si de nombreuses activités mises à l’arrêt par la crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19 reprennent et sont appelées à monter en puissance (restauration sur place, cinéma, salles de spectacle, etc.), de nombreux travailleurs sont encore pénalisés.

Au mois de novembre, le ministère du Travail évoquait parmi les victimes économiques de l’épidémie les « travailleurs précaires », qui « sont souvent employés dans des secteurs mis entre parenthèses pendant la crise sanitaire, comme l’événementiel et l’hôtellerie-restauration, mais pas seulement ».

Dans certains cas, remarquait-on rue de Grenelle, ces personnes disposent d’« une expertise particulière et avaient un haut niveau de revenus », salaires et allocations d’aide au retour à l’emploi (ARE) cumulés, jusqu’à la crise.