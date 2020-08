Plus de 3 000 nouveaux cas de Covid-19 sont recensés chaque jour en France, d’après les chiffres de Santé publique France. Un seuil au plus haut depuis la fin du confinement le 11 mai dernier. Face à cette reprise épidémique et à l’approche de la rentrée, le gouvernement a décidé de durcir les mesures sanitaires en entreprise.