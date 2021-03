Reconduction de la prime Macron pour "tous les salariés"

On la croyait oubliée pour 2021 (on pensait aussi oublier le Covid...), la voilà qui revient par la petite porte, ou plutôt au détour d'une intervention du Premier ministre Jean Castex, à l'issue de la troisième conférence du dialogue social. La prime Macron est bien reconduite cette année, et pour tous les salariés : "Nous autorisons une prime de 1000 € défiscalisée et sans cotisation sociale."