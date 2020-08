Qui doit payer les masques obligatoires en entreprise  ?

Les employeurs doivent régler les dépenses liées aux masques de leurs salariés. La ministre du Travail, Elisabeth Borne, a proposé mardi 18 août aux organisations syndicales et patronales de généraliser l’obligation du port de cet équipement de protection dans les espaces clos des entreprises à partir du 1er septembre.

Le gouvernement de Jean Castex souhaite « systématiser le port du masque dans les espaces clos et partagés au sein des entreprises et des associations (salles de réunion, open space, couloirs, vestiaires, bureaux partagés etc.) », explique dans un communiqué le ministère du Travail, envisageant d’exclure du champ d’application de cette réforme les « bureaux individuels » où ne se trouve « qu’une personne ».