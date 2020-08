Alors que le gouvernement a mis en place fin mars un fonds de solidarité pour venir en aide aux indépendants et aux très petites entreprises particulièrement touchés par les conséquences économiques du Covid-19, des escrocs en profitent pour tenter de les arnaquer.

Pour en bénéficier, le SMS indique qu’il faut se rendre sur le site portail-gouv.info et remplir un formulaire. Il s’agit, en réalité, d’une arnaque destinée à « voler vos informations d’identité », indique la plateforme.

🔴[ #ALERTE #Cybersécurité ] Campagne en cours d' #hameçonnage / #phishing par #SMS du site https://t.co/bZ9MOhZOw9 promettant au #TPE une aide de 1500€ pour la crise du #Coronavirus / #COVID19 ⛔️ C'est une arnaque pour voler vos informations d'identité 🛡️Ne répondez pas et signalez! pic.twitter.com/CgMkV6RfAa

Que faire si vous avez reçu ce SMS ?

Si vous avez reçu ce SMS, ne répondez pas, ne cliquez pas sur le lien et signalez-le à la plateforme de lutte contre les spams vocaux et SMS . Pour cela, il vous suffit de transférer (ou copier-coller) le SMS au 33 700 . Pour faciliter le traitement du message, il est conseillé de n’ajouter aucun commentaire. Vous recevrez alors un message du 33 700. Vous devrez renvoyer le numéro de téléphone qui vous a envoyé le SMS indésirable. Un dernier message du 33700 vous informera que le signalement est terminé.

L’envoi est gratuit pour les clients Bouygues Telecom, Euro-Information Telecom (NRJ Mobile, Crédit Mutuel mobile, CIC mobile, Cofidis Mobile, Auchan Telecom), Orange et SFR. Pour les autres opérateurs, l’envoi peut s’effectuer au prix d’un SMS normal.

Si vous avez droit à la prime de 1 500 € maximum du fonds de solidarité au titre des pertes du mois de juin, vous pouvez encore envoyer le formulaire jusqu’au 31 août. La demande s’effectue via votre espace particulier (et non l’espace professionnel) sur le site des impôts impots.gouv.fr.