Depuis 2012, la transmission par voie dématérialisée, depuis l’espace employeur sur le site de Pôle emploi, est obligatoire pour toutes les entreprises de 11 salariés et plus. Seuls les employeurs de moins de 11 salariés et qui ne relèvent pas de la Déclaration sociale nominative (DSN) peuvent choisir de transmettre leur attestation en version papier. Mais attention, à partir du 1er juin, les anciens modèles d’attestation ne seront plus acceptés car ils risquent de ne pas comporter toutes les informations nécessaires au calcul des droits au chômage des anciens salariés. Or, à ce jour, 25 à 30 % des attestations employeur papiers reçues par Pôle emploi sont obsolètes.