Pôle emploi peut réclamer à des chômeurs une prime versée par erreur

Après la bonne nouvelle, la douche froide. Pôle emploi est susceptible de réclamer la nouvelle prime versée par l’organisme aux personnes alternant périodes de travail et de chômage.

« Certains demandeurs ont perçu la prime alors qu’ils ne devaient pas la percevoir ; d’autres ne l’ont pas perçu alors qu’ils peuvent y prétendre », déplore le syndicat. Dans « certaines régions », les conseillers sont invités à réclamer le montant réglé à tort. La CFDT et Force ouvrière (FO) souhaitent que l’organisme ne réclame pas le reversement de la prime.

Pôle emploi « ne confirme aucun chiffre »

Selon une source proche du dossier, le caractère automatique du versement de la prime est en partie à l’origine des trop-perçus. Pour une partie des chômeurs bénéficiaires, les situations sont particulièrement complexes : certains disposent de plusieurs employeurs, aux durées de contrats variables. « Si l’actualisation est exigée le 28 du mois, un contrat peut avoir lieu les 29 et 30, ce qui bouleverse le temps de travail et le montant de l’indemnisation. Le calcul de la prime peut aussi être complexe », précise cette source à Dossier Familial.

Les conditions de versement de la prime

Le gouvernement de Jean Castex avait annoncé la création du dispositif au cours de sa conférence de presse du 26 novembre, en vue de soutenir le pouvoir d’achat de travailleurs précaires subissant les répercussions économiques et sociales de la pandémie de Covid-19. Les règles sont inscrites dans un décret du 30 décembre. Selon ce texte, peuvent avoir droit à l’aide les personnes résidant en France et inscrites comme demandeurs d’emploi au cours d’un ou de plusieurs mois compris entre novembre et février 2021 qui :