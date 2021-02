Pôle emploi : les droits à l'allocation chômage prolongés jusqu'au 28 février

La prolongation de l’indemnisation concerne les demandeurs d’emploi, qui épuisent leur droit, entre le 30 octobre 2020 et le 15 février 2021, à l’une des allocations suivantes :

Quelle est la durée de la prolongation des droits à l'allocation chômage ?

La durée de la prolongation est égale au nombre de jours calendaires (tous les jours du calendrier, jours fériés compris) compris entre la date d'épuisement des droits du demandeur d'emploi et le 28 février 2021, desquels sont déduits les jours non indemnisables au titre de cette période. Un jour non indemnisable peut être lié à l’exercice d’une activité professionnelle ou à une prise en charge au titre des prestations en espèce de la Sécurité sociale.