Fermées depuis le 16 mars, les agences Pôle emploi rouvriront leurs portes à compter du lundi 18 mai mais l’accueil du public se fera sur rendez-vous.

Durant la semaine du 11 mai, les équipes aménagement les locaux afin de pouvoir accueillir du public dans le strict respect des règles sanitaires. Les demandeurs d’emploi devront continuer à échanger avec leurs conseillers à distance.

Accueil sur rendez-vous

A partir du 18 mai, il sera possible de se rendre dans une agence sur rendez-vous pour accéder aux bornes en libre-service ou au matériel des zones d’accueil afin de s’inscrire ou de s’actualiser ou pour un entretien pour lequel un échange physique a été identifié comme indispensable par le conseiller, un recruteur ou les demandeurs d’emploi eux-mêmes. « L’accueil sans rendez-vous sera limité aux situations d’urgence, en particulier, sur les sujets liés à l’indemnisation des demandeurs d’emploi », précise Pôle emploi sur son site Internet.

Un chômeur pourra être convoqué en agence pour un entretien de diagnostic suite à une inscription ou un entretien permettant la certification de son identité. « S’il ne peut pas ou ne souhaite pas se déplacer, il faudra qu’il en informe son conseiller et l’entretien se fera à distance », indique l’établissement public.

En revanche, aucun atelier ne se tiendra jusqu’à nouvel ordre. Concernant les prestations et formations en cours, il faut se renseigner auprès de son conseiller ou organisme de formation pour connaître les modalités de reprise (en présentiel ou à distance).

Bon à savoir : Pour rappel, la durée d’indemnisation des personnes dont les droits à indemnisation de Pôle emploi devaient expirer entre le 1er mars et le 31 mai est prolongée. Elles se voient attribuer des jours d'indemnisation supplémentaires.

Des règles sanitaires strictes

L’accueil dans les agences et les entretiens seront menés dans le strict respect des gestes barrières (se laver les mains, tousser ou éternuer dans son coude, saluer sans se serrer la main, utiliser des mouchoirs à usage unique) et de la distanciation minimale d’au moins 1 mètre entre deux personnes. Des masques, visières, solutions hydro-alcooliques et produits désinfectants seront disponibles et un espace sanitaire sera aménagé dans l’entrée de chaque agence. Un conseiller y expliquera aux demandeurs d’emploi les règles sanitaires à respecter et fournira, si nécessaire, un masque et du gel.

Privilégier les démarches en ligne

Les autres missions de Pôle emploi continueront d’être assurées à distance. Les conseillers restent joignables par mail et par téléphone au 3949 pour les particuliers et au 3995 pour les employeurs. Pôle emploi propose également sur son site une série de services pour aider les chômeurs dans leurs démarches de recherche d’emploi ou de formation.