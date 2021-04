La rémunération n'a pas été revalorisée depuis 2002

Prime de 150 € pour les jeunes jusqu'à 25 ans

Actuellement, les jeunes âgés de 16 et 17 ans perçoivent une rémunération mensuelle de 130 € net ; ceux ayant entre 18 et 20 ans touchent 310 € net par mois ; ceux ayant entre 21 et 25 ans montent à 339 € net par mois et ceux ayant au moins 26 ans ont droit à 401 € net par mois. Le nouveau barème de rémunération qui entrera en vigueur au 1er mai 2021 est le suivant :