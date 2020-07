Plan jeunes : les mesures de Jean Castex

Le gouvernement de Jean Castex met en œuvre un plan à destination des jeunes. Le Premier ministre a détaillé, jeudi 23 juillet à Besançon (Doubs), différentes mesures pour éviter une envolée du chômage et de la précarité chez les jeunes, après un déplacement du président de la République, Emmanuel Macron à Chambord (Loir-et-Cher), la veille sur ce thème. L’exécutif avait déjà annoncé certaines d’entre elles.

« On va mettre en place des moyens inédits car nous savons qu’en temps de crise, ce sont ceux qui morflent le plus », a expliqué le chef du gouvernement, cité par l’agence de presse Reuters. Voici les principales mesures figurant dans ce plan, intitulé « 1 jeune 1 solution », pour lequel l’exécutif compte affecter 6,5 Md€.

Compensation de cotisations sociales pour le recrutement d’un jeune

Les entreprises qui embauchent entre août 2020 et janvier 2021 une personne de moins de 25 ans auront droit à une compensation de charges sociales. Mais attention, seuls sont visés les CDI et les CDD de plus de 3 mois dont la rémunération ne dépasse pas le double du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic), soit 3 078,84 €.