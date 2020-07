Micro-entrepreneurs : vous pouvez recevoir une aide de 1 392 €

Vous exercez une activité professionnelle indépendante sous le régime de micro-entrepreneur (ex-auto-entrepreneur) ? La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (Cipav) peut accorder une aide financière exceptionnelle à ces professionnels « particulièrement touchés par le ralentissement sans précédent de l’activité économique » en raison de l’épidémie de Covid-19, ainsi qu’elle l’annonce dans un communiqué diffusé jeudi 23 juillet. L’organisme « a la charge de gérer les régimes obligatoires de retraite (base et complémentaire) et de prévoyance » pour les « professions libérales ».