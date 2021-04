Depuis octobre 2020, les auto-entrepreneurs les plus touchés par les difficultés économiques engendrées par la crise sanitaire, peuvent bénéficier d'un allégement de leurs cotisations sociales.

La mesure prévue pour les auto-entrepreneurs consiste donc en une réduction de leurs cotisations et contributions sociales et leur permet de déduire des montants de leurs chiffres d’affaires, au titre de leurs échéances mensuelles ou trimestrielles de l’année 2021, les montants correspondant aux chiffres d’affaires et aux recettes réalisés au titre de périodes antérieures.