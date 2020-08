Le 27/08/2020

Les jeunes désormais obligés de se former jusqu'à 18 ans

À partir de cette rentrée 2020, les jeunes auront l'obligation de se former jusqu'à 18 ans et non plus 16 ans. Le gouvernement souhaite ainsi limiter le décrochage scolaire et qu'aucun jeune ne se trouve en situation de précarité, sans emploi, ni études, ni formation.

