Masque obligatoire et encouragement au télétravail pour les salariés qui le peuvent : voici ce qu'il faut retenir du texte du protocole national pour la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l'épidémie de Covid-19.

Actuellement en phase de finalisation, il pourra faire l'objet « d'adaptations » et non pas de « dérogations ». Seule exception à la règle du port du masque obligatoire en entreprise, les bureaux individuels occupés par une seule personne. Mais le texte se précise.

En théorie, le masque sera obligatoire, dès le 1er septembre, dans les espaces professionnels clos et partagés. Mais en pratique, cela pourra être adapté sur le terrain, en fonction des domaines d'activités et des spécificité de certaines entreprises. Le texte stipule que « des adaptations à ce principe général pourront être organisées pour répondre aux spécificités de certaines activités ou secteurs professionnels après avis des autorités sanitaires ».

Télétravail fortement encouragé

Le texte du protocole prévoit le renforcement du recours au télétravail dès lors que cela est possible. « On va rester sur les règles d'aujourd'hui : télétravail recommandé dans les zones où le virus circule activement », a fait savoir Elisabeth Borne. Aujourd'hui, on pense à l'Île-de-France et la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, qui viennent d'ailleurs d'être classées "zones à risque" par le ministère des Affaires étrangères allemand.