Le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales a annoncé le 14 avril le lancement du volontariat territorial en administration (VTA). En 2021, 200 VTA seront aidés par l’État.

Un contrat de mission pour les jeunes diplômés

Des missions en zone rurale

Les offres de VTA, une quarantaine en ce moment, peuvent être consultées sur la plateforme Vta.anct.gouv.fr . Elles sont classées par thématique, par durée et par département. Les principales missions du poste y sont précisées, le profil recherché, le niveau de diplôme, la date de début de la mission et les conditions pour postuler.

La collectivité peut envoyer sa fiche de poste VTA à la préfecture de son département et à l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) qui publie l’annonce sur la plateforme Vta.anct.gouv.fr .

Une fois que la collectivité a recruté un candidat, elle en informe le préfet et l'ANCT. Elle dépose une demande d’aide et signe le contrat de travail et la charte d’engagement. L’aide forfaitaire de 15 000 euros lui est versée dans les trois mois suivant la signature du contrat.