Intermittents, fonds pour le cinéma… Comment l’exécutif entend soutenir la culture

L’exécutif veut montrer qu’il a conscience des difficultés du monde de la culture découlant de la crise sanitaire. Le président de la République a annoncé, mercredi 6 mai, des mesures de soutien qu’il souhaite voir mises en œuvre au bénéfice du secteur, après avoir consulté douze artistes par visio-conférence, dont l’actrice Sandrine Kiberlain et la musicienne Catherine Ringer.

Une méthode que désapprouvent les syndicats. « Le prince a réuni des artistes dans son château. Ce sont des gens qu’on aime bien pour beaucoup, mais ils ne sont pas représentatifs », a critiqué Denis Gravouil, secrétaire général de la CGT-Spectacle, lors d’une visio-conférence de presse suivie par Dossier Familial.

Voici les différentes mesures communiquées par le chef de l’Etat et détaillées par le ministre de la Culture, Franck Riester, qui a pris en note certains de ses propos.

Prolongation des droits des intermittents

Les intermittents du spectacle, artistes comme techniciens, vont voir leurs droits « prolongés d’un an » au-delà des 6 mois où leur activité aura été « impossible ou très dégradée », donc jusqu’en août 2021, a fait savoir Emmanuel Macron, cité par l’Agence France-Presse.

« C’est effectivement une avancée importante que toute la profession demandait », reconnaît Denis Gravouil, la mettant « au crédit de la mobilisation ».

Mais « c’est une victoire qui mérite d’être vérifiée », ajoute le dirigeant syndical. « Nous sommes très vigilants et très prudents car nous voulons connaître les modalités d’application de cette annonce », précise-t-il. Le secrétaire général de la CGT-Spectacle se demande si la mesure va être prise par décret ou être soumise à la discussion des organisations syndicales et patronales, une dernière possibilité qui a sa préférence.

Les modalités de la mesure sont encore floues. Denis Gravouil cite les sujets des « nouveaux entrants » à ce régime d’indemnisation du chômage, « l’accès aux droits au retour de congé maternité » ou encore « les franchises » applicables aux indemnisations.

Les demandeurs d’emploi justifiant d’au moins 507 heures de travail ou assimilées au cours des 12 mois sont éligibles au statut d’intermittent du spectacle. Une condition qui pénalise les artistes et techniciens durant le confinement, en raison notamment de l’arrêt des tournages et des spectacles vivants.

A lire aussi : Pôle emploi : tout ce qui change pendant le confinement

Incitation à venir dans les établissements scolaires

Afin d’accompagner le retour des élèves à partir de la semaine du 11 mai, Emmanuel Macron invite les artistes et les techniciens à contribuer aux activités périscolaires « payées par l’Etat », comme le faisaient certains d’entre eux avant la crise. Il les appelle aussi à « réinventer d’autres formes de colonies de vacances apprenantes et culturelles ». « On a besoin de vous à l’école », a expliqué le président de la République. Mais ces mesures n’auront aucun caractère contraignant pour les artistes.

A lire aussi : École : les parents ont droit au chômage partiel s’ils gardent leur enfant

Fonds pour les tournages annulés

Emmanuel Macron veut la mise sur pied d’un fonds d’indemnisation pour les tournages annulés de séries et de films. Il compte mettre les assureurs « devant leurs responsabilités ». Les tournages pourront reprendre « au cas par cas », seulement à partir de juin.

Commandes publiques

Le chef de l’Etat a annoncé le lancement d’« un grand programme de commandes publiques » en faveur de la culture. « Je veux qu’on mette le paquet pour les métiers d’art, les spectacles vivants, la littérature, les arts plastiques. Je pense en particulier aux créateurs de moins de 30 ans », a indiqué Emmanuel Macron.

La CGT-Spectacle plaide pour que la relance de la culture s’accompagne de la création d’un comité sanitaire et social incluant organisations syndicales et patronales et différentes institutions, notamment la médecine du travail.

Exonérations de cotisations sociales pour les artistes auteurs

Les artistes auteurs vont avoir droit à une « exonération des cotisations pour 4 mois », a dit le président de la République.

Réouverture des certains lieux culturels à partir du 11 mai

Différents lieux de culture auront la possibilité de rouvrir leurs portes à compter du 11 mai : les librairies, les disquaires, les bibliothèques, les médiathèques, les galeries d’art ainsi que certains musées.

La date de reprise d’activité des cinémas et des théâtres n’est pas encore fixée : l’exécutif doit prendre sa décision fin mai.

Les rassemblements de plus de 5 000 personnes, dont les festivals les plus importants, ne pourront avoir lieu avant septembre, a déjà prévenu Edouard Philippe dans son discours du 28 avril.