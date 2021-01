Qui peut bénéficier de cette prime ?

Cette prime exceptionnelle s’adresse aux « permittents » – les salariés alternant contrats courts et périodes de chômage (indemnisé ou non) – dont les revenus ont chuté en 2020 en raison d’une forte baisse des missions d’intérim et de contrats à durée déterminée : employés en extra dans la restauration, l’hôtellerie ou l’événementiel, saisonniers, intérimaires, etc.