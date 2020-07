Le délai de carence en cas d’arrêt de travail pour maladie est rétabli

Le plafond annuel de défiscalisation des heures supplémentaires diminue

Par ailleurs, les heures supplémentaires et complémentaires (celles effectuées par les salariés à temps partiel au-delà de leur temps de travail prévu dans leur contrat de travail) accomplies après le 10 juillet ne bénéficieront plus d’une exonération d’impôt sur le revenu dans la limite de 7 500 € de rémunération annuelle tirées de ces heures. Le plafond classique, fixé à 5 000 € nets par an, est rétabli. Cela signifie que la somme au-delà de ce montant est prise en compte dans le revenu annuel imposable.