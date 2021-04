Le but de cette journée est de favoriser la rencontre directe entre les employeurs des petites et moyennes entreprises et de la fonction publique, et les personnes handicapées à la recherche d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. « Il existe une diversité de situation de handicap dont 80 % sont invisibles. Nous proposons aux employeurs ayant un poste en alternance d’ouvrir leur sourcing en découvrant ces nouveaux talents et nous invitons les candidats à oser mentionner leur handicap sur leur CV : le handicap n’empêche pas la compétence », explique Sophie Cluzel, la secrétaire d’Etat en charge des personnes handicapées.