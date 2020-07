Le compte personnel de formation (CPF) permet à toute personne active âgée de 16 ans ou plus d’acquérir des droits à la formation mobilisables tout au long de sa vie professionnelle, y compris en période de chômage. Depuis le 8 juillet, un demandeur d’emploi , qui ne dispose pas de droits à formation suffisants sur son CPF , peut obtenir plus facilement un financement complémentaire de Pôle emploi.

Auparavant, il devait prendre contact avec l’organisme de formation qui déposait un devis sur le portail Kairos de Pôle emploi. Un conseiller étudiait ensuite la demande et la validait ou non. Désormais, la demande d’abondement à Pôle emploi peut s’effectuer directement depuis l’application et le site Mon compte formation.

La démarche est très simple. Une fois connecté sur Mon compte formation , vous êtes directement reconnu comme demandeur d’emploi inscrit à Pôle emploi. Vous consultez le catalogue des formations éligibles au CPF et sélectionnez la formation qui vous intéresse. Après avoir fait votre demande d’inscription, l’organisme de formation vous envoie une proposition sous deux jours ouvrés. Si vos droits CPF sont suffisants, vous donnez votre accord et votre inscription est validée.

L’accord de Pôle emploi est soumis à certaines conditions

Si la réponse de Pôle emploi est positive, votre inscription est validée et vous pouvez partir en formation ! Attention, vous devrez être assidu et continuer à vous actualiser en fin de mois sur pole-emploi.fr. En cas de manquement, vous risquez de ne plus être inscrit à Pôle emploi et de ne plus toucher vos allocations et rémunération de formation potentielles.