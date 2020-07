Créé fin mars par l’Etat et les régions pour venir en aide aux très petites entreprises (TPE), micro-entrepreneurs, indépendants et professions libérales, particulièrement touchées par les conséquences économiques du Covid-19, le fonds de solidarité est prolongé pour le mois de juin, comme le détaille un décret publié le 17 juillet au Journal officiel .

Qui peut bénéficier du fonds de solidarité ?

Qui peut toucher l’aide de 1 500 euros pour le mois de juin ?

A noter : Pour les entreprises dont le dirigeant bénéficie d’une pension de retraite ou d’indemnités journalières, le montant cumulé de l’aide, de la pension de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de juin 2020 ne peut pas excéder 1 500 €.

Qui peut toucher l’aide complémentaire ?

Le second volet du fonds de solidarité consiste en une aide complémentaire de 2 000 € à 5 000 € (ou 10 000 € pour les entreprises des secteurs cités plus haut) versée par les régions.

A noter ⤵ Pour les entreprises n'ayant pas encore clos d'exercice, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 doit être supérieur ou égal à 667 euros. Pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 15 mars 2020 et ramené sur un mois doit être supérieur ou égal à 667 euros.

Pour obtenir la subvention de 1 500 € maximum au titre du mois de juin 2020, la demande peut être effectuée jusqu’au 31 août 2020 via son espace particulier (et non sur l’espace professionnel) sur le site des impôts impots.gouv.fr. Il faut fournir une déclaration sur l’honneur, une estimation du montant de la perte de chiffre d’affaires, les coordonnées bancaires de l’entreprise.