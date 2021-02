Qui peut bénéficier du fonds de solidarité pour le mois de janvier ?

Quel est le montant de l’aide ?

> Les entreprises fermées administrativement en janvier

> Les entreprises faisant partie des secteurs S1

> Les entreprises des secteurs connexes et des stations de ski

Les entreprises des secteurs S1 bis ( annexe 2 du décret du 30 mars 2020), quelles que soit leur taille, qui ont perdu au moins 80 % de leur chiffre d’affaires pendant le premier ou le second confinement ou au moins 10 % de leur chiffre d’affaires annuel entre 2019 et 2020 ont droit à une aide compensant la perte de chiffre d’affaires enregistrée au mois de janvier.

> Les autres entreprises

La demande s’effectue via son espace particulier (et non sur l’espace professionnel) sur le site des impôts impots.gouv.fr. Le professionnel trouvera dans sa messagerie sécurisée sous « Ecrire » le motif de contact « Je demande l’aide aux entreprises fragilisées par l’épidémie Covid-19 ». Il devra renseigner les éléments suivants : SIREN, SIRET, RIB, le chiffre d’affaires du mois concerné et celui du mois de référence, une déclaration sur l’honneur. Le montant de l’aide est calculé automatiquement sur la base des éléments déclarés. La Direction générale des finances publiques effectuera des contrôles de premier niveau et versera rapidement l’aide. D’autres contrôles pourront être réalisés par la suite. La demande doit être déposée le 31 mars 2021 au plus tard.