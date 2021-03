C’était la mise en œuvre de la formule « Quoi qu’il en coûte », employée par le président de la République, Emmanuel Macron, dans son discours du 12 mars 2020. Le gouvernement a créé un Fonds de solidarité pour limiter le nombre de liquidations d’entreprise et de pertes d’emploi qui risquent de résulter de la crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19.

« Compte tenu des autres mesures de soutien aux entreprises et de leurs modalités de calcul, les aides mensuelles du Fonds de solidarité peuvent conduire à indemniser les entreprises au-delà des préjudices subis sur les mois d’octobre à décembre 2020 », explique l’institution.

Recours à l’activité partielle

La Cour des comptes donne un exemple. Une entreprise qui a fait l’objet d’une fermeture administrative en novembre 2020 après avoir dégagé un an plus tôt un chiffre d’affaires mensuel de 10 000 € peut percevoir ce montant au titre du Fonds de solidarité. L’activité partielle lui permet de réduire ses dépenses liées aux salaires. Dans cette situation, à moins d’une hausse « de ses autres charges, l’entreprise améliore mécaniquement son bénéfice par rapport à novembre 2019 », son chiffre d’affaires étant stable mais ses charges « plus faibles ».