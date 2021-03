Le fameux « quoi qu’il en coûte » prononcé il y a un an par Emmanuel Macron a grandement dicté la réponse gouvernementale à la crise du coronavirus. Prise en charge du chômage partiel, prêts garantis par l’État et fonds de solidarité : des dizaines de milliards d’euros ont été consacrés à tenter de préserver l’économie des conséquences de la pandémie en soutenant les entreprises.

Concernant le fonds de solidarité, plus de 15 milliards d’euros ont été versés en un an à environ deux millions de petites et moyennes entreprises dont l’activité a été particulièrement touchée, voire totalement arrêtée, par les mesures sanitaires (confinement, couvre-feu, interdiction des rassemblements, fermeture des bars, restaurants, théâtres, boîtes de nuit… etc.). Des milliards versés en urgence par le gouvernement, mais dont certains ont abusivement profité depuis le mois de mars, comme le constate Le Canard Enchaîné, cette semaine.