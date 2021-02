39 % des auto-entrepreneurs n’ont pas encore touché le fonds de solidarité du mois de décembre, selon une étude de la Fédération nationale des auto-entrepreneurs (FNAE) menée auprès de plus de 3 000 indépendants et révélée par Franceinfo . Et 21 % ne l’ont toujours pas reçu pour le mois d’octobre.

Les premiers mois, les auto-entrepreneurs éligibles au fonds de solidarité recevaient l’aide financière en une semaine en moyenne mais aujourd’hui, il faut compter un à deux mois. « Le fonds de solidarité, c'est un fonds d'urgence et là on est en train de perdre ce caractère d'urgence », a regretté sur Franceinfo Ludovic Badeau, porte-parole de la Fédération des auto-entrepreneurs.

Des retards dus à un renforcement des contrôles

Les retards de versement s’expliquent par un renforcement des contrôles pour lutter contre les fraudes et à un afflux des demandes suite à l’élargissement du fonds de solidarité. Le formulaire de demande s’est également complexifié. Résultat, le traitement des demandes s’est ralenti. Le 20 janvier dernier, la Direction générale des finances publiques (DGFIP) qui instruit les dossiers expliquait sur son compte Facebook que « les formulaires conformes sont validés quotidiennement et de manière automatique. Les versements sont ensuite effectués en quelques jours, selon les délais bancaires en vigueur ». En revanche, « certaines demandes de fonds de solidarité qui étaient payées automatiquement les mois précédents ont pu voir celle de décembre faire l’objet d’un rejet ou d’une mise en attente de traitement (contrôle manuel) : il ne s’agit ni d’un bug ni d’une anomalie mais d’un renforcement de certains contrôles ».

Les raisons de la mise en attente d’une demande

Les raisons d’un rejet d’une demande

En cas de refus, Bercy indique qu’il faut contacter le service des impôts des entreprises pour régulariser, si possible, la situation (dépôt d’une déclaration au titre de 2019, conclusion d’un plan de règlement, etc.). Si le refus est justifié, il est possible de déposer une contestation via la messagerie sécurisée. Si le dossier semble conforme, il sera transféré au service dédié afin qu’il soit débloqué.