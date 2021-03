Les agents de catégorie C dont l’indice est actuellement inférieur au salaire minimum bénéficieront d’un ajout de point d’indice. Elle sera de 2 points pour les indices 330 à 333 et de 1 point pour les indices 334 et 335. Un point d’indice brut mensuel valant 4,69 €, la rémunération des plus bas salaires va donc augmenter de 4,69 € ou de 9,38 €.