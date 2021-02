Sous la forme d’une note sur 100, l’index se compose de quatre critères – cinq pour les entreprises de plus de 250 salariés – qui évaluent les inégalités entre les femmes et les hommes : l’écart de rémunération (40 points), l’écart de répartition des augmentations annuelles (20 points), le nombre de salariées augmentées à leur retour de congé de maternité (15 points), la place des femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations (10 points) et, pour les entreprises de plus de 250 salariés, l’écart de répartition des promotions (15 points).