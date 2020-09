Face aux conséquences économiques de la crise sanitaire liée au Covid-19, la troisième loi de finances rectificative pour 2020, promulguée le 30 juillet dernier, prévoit plusieurs mesures pour venir en aide aux entreprises et travailleurs indépendants les plus en difficultés. Parmi elles, des dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales. Un décret d’application, publié le 2 septembre au Journal officiel, en définit les modalités.