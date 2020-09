Isoler le salarié symptomatique

Si un salarié se met à tousser, semble fiévreux, a des difficultés à parler, à avaler ou constate une perte du goût et de l’odorat, il doit immédiatement être placé dans une pièce dédiée et aérée. Il faut appliquer les gestes barrières, garder une distance de sécurité d’au moins un mètre avec elle avec port du masque chirurgical.

En cas de signe de gravité (détresse respiratoire par exemple), il faut appeler le SAMU en composant le 15 en restant suffisamment proche de la personne afin de permettre au médecin de lui parler si nécessaire. Il faut présenter en quelques mots la situation (Covid-19, symptômes), donner son numéro de téléphone, préciser la localisation et les moyens d’accès. Si l’envoi des secours est décidé, il est recommandé de rester près de la personne afin de la surveiller et de rappeler le SAMU si de nouveaux symptômes importants se présentent.

Une fois la personne prise en charge, il faut contacter le service de santé au travail et suivre ses consignes, y compris pour le nettoyage et la désinfection du poste de travail (bureau, matériel informatique, téléphone, poignées de porte, interrupteurs, etc.) et le suivi des salariés ayant été en contact avec l’employé.