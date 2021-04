Un an après la mise en œuvre des prêts garantis par l’Etat (PGE), le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, a officialisé, lundi 26 avril, le lancement des prêts participatifs relance (PGR). Disponibles dès la semaine prochaine, ils sont destinés à renforcer le bilan des PME et ETI touchées par la crise et à soutenir leur capacité d’investissement pour les aider à rebondir au moment de la reprise. Ils complètent les différents dispositifs de soutien mis en place depuis le début de la crise sanitaire.

A qui s’adresse le prêt participatif relance (PPR) ?

Le PPR s’adresse aux petites et moyennes entreprises (PME) dont le chiffre d’affaires atteint au moins 2 millions d’euros, et aux entreprises de taille intermédiaire (ETI). Elles doivent présenter un plan d’affaires ou d’investissement qui permet de démontrer que les fonds octroyés serviront à relancer les investissements et non à couvrir des besoins de liquidités pour payer des factures courantes. Même si elles ont été affaiblies par la crise, elles doivent donc être restées viables et avoir les moyens et la volonté de se relancer rapidement. Enfin, elles doivent disposer au moment de l’octroi du prêt d’une cotation appréciée par la banque au moins égale à BB- (ou équivalent).