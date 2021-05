Après une année 2020 marquée par une crise sanitaire inédite qui a freiné les recrutements, les perspectives d’embauche repartent à la hausse en 2021, comme le montre la dernière enquête « Besoins en main-d’œuvre »* de Pôle emploi publiée le 4 mai. Réalisée en collaboration avec le Crédoc, elle porte sur 450 200 établissements.

« Interrogées en fin d’année 2020, les entreprises font preuve d’optimisme » et prévoient plus de 2,723 millions de projets de recrutement, soit 30 000 de plus qu’en 2019, la dernière année où les intentions d’embauche ont pu se dérouler normalement.

64,2 % des projets d’embauche concernent des emplois durables (21,5 % de CDD de plus de six mois et 42,7 % de CDI). Plus d’un établissement sur quatre envisage de recruter (26,4 %) et plus de deux projets sur trois concernent des établissements de moins de 50 salariés, selon le rapport.

Construction, santé, agriculture : les trois secteurs les plus dynamiques

Les secteurs où les intentions d’embauche progressent le plus sont la construction (+21,7 %), la santé (+14,8 %) et l’agriculture (+9,5 %). A l’inverse, les projets de recrutement diminuent dans l’industrie (-7 %) et les services aux entreprises (-7 %). Les services aux particuliers demeurent le premier secteur recruteur, avec 38 % de l’ensemble des intentions d’embauche, soit 1 028 100 projets sur l’année.

Les 15 métiers les plus recherchés en 2021

Rang Métiers Nombre de postes 1 Viticulteurs, arboriculteurs salariés, cueilleurs 149 100 2 Agents d'entretien de locaux 113 900 3 Serveurs de cafés, de restaurants 90 900 4 Aides, apprentis, employés polyvalents de cuisine 89 500 5 Agriculteurs salariés 88 200 6 Professionnels de l'animation socioculturelle 86 300 7 Aides-soignants 85 700 8 Aides à domicile et aides ménagères 83 100 9 Ouvriers non qualifiés de l'emballage et manutentionnaires 75 400 10 Employés de libre-service en supermarché 71 600 11 Artistes 57 300 12 Cuisiniers 49 800 13 Agents de sécurité et de surveillance 45 100 14 Ingénieurs et cadres d’études, recherche et développement en informatique, chefs de projets informatiques 44 400 15 Employés de l’hôtellerie 43 800

Où se concentrent les postes à pourvoir ?

Les besoins en main d’œuvre augmentent dans l’ensemble des régions. En métropole, les plus fortes hausses concernent la Nouvelle-Aquitaine (+15,2 %), les Pays de la Loire (+10,7 %) et la Bretagne (+5,6 %).

Les régions Ile-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes voient leurs intentions d’embauche diminuer (respectivement de -3,1 % et -3,7 %) mais restent celles qui recrutent le plus (avec respectivement 477 300 et 323 500 projets).

Les métiers qui peinent à recruter

La légère hausse des intentions d’embauche s’accompagne d’une baisse des difficultés de recrutement : celles-ci concernent 44,9 % des projets d’embauche en 2021, contre 50,1 % en 2019. Parmi les métiers qui peinent le plus à recruter, on trouve les charpentiers, les couvreurs, les plombiers, les chauffagistes, les carrossiers automobiles, les mécaniciens, les bouchers, les aides à domicile et aides ménagères mais aussi les médecins et autres professionnels paramédicaux.

Les principales difficultés de recrutement anticipées par les employeurs sont le manque de candidatures (77 %) et le profil inadéquat des candidats (75 %). Viennent ensuite les conditions de travail (32 %), le manque de moyens financiers (23 %), le déficit d’image de l’entreprise et du métier (18 %), l’accès au lieu de travail (16 %) et enfin les procédures internes de recrutement (14 %).